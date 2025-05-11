Visite théâtralisée Le quartier du Parc raconté par Augustine Parc de Royan Royan

Visite théâtralisée Le quartier du Parc raconté par Augustine Parc de Royan Royan dimanche 11 mai 2025.

Visite théâtralisée Le quartier du Parc raconté par Augustine

Parc de Royan Boulevard Frédéric Garnier (à l’angle de l’avenue Emile Zola) Royan Charente-Maritime

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

plus de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-05-11 15:00:00

fin : 2025-05-11 17:00:00

Date(s) :

2025-05-11 2025-06-01 2025-06-15 2025-06-29 2025-07-16 2025-09-07 2025-09-14

On plonge dans l’histoire du quartier du parc de Royan en compagnie d’Augustine.

.

Parc de Royan Boulevard Frédéric Garnier (à l’angle de l’avenue Emile Zola) Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 contact@royanatlantique.fr

English :

We dive into the history of Royan?s Parc district with Augustine.

German :

Man taucht in Begleitung von Augustine in die Geschichte des Parkviertels von Royan ein.

Italiano :

Augustine ci accompagna in un viaggio nella storia del quartiere Parc di Royan.

Espanol :

Augustine nos lleva de viaje por la historia del barrio del Parc de Royan.

L’événement Visite théâtralisée Le quartier du Parc raconté par Augustine Royan a été mis à jour le 2025-03-26 par Royan Atlantique