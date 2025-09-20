Visite théâtralisée : le voyage de Guilhem, un voyage dans le temps sur les traces d’un pèlerin Porte Saint-Jacques-Saint-Jean-Pied-de-Port Saint-Jean-Pied-de-Port

40 places disponibles. Rdv Porte de Saint-Jacques. Sur inscription à l’Office de Tourisme. Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:00:00

Porte Saint-Jacques-Saint-Jean-Pied-de-Port Porte Saint-Jacques 64220 Saint-Jean-Pied-de-Port Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Porte Saint-Jacques Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 03 57 https://www.en-pays-basque.fr/

Au Moyen-Age, Guilhem s’est lancé dans une grande aventure : le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Le voici à présent à Saint-Jean-Pied-de-Port, prêt à vous conter son histoire et celle du village. Dans cette visite théâtralisée, vous voyagerez à travers le temps en compagnie de Guilhem, sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Parking derrière la mairie

© Office de Tourisme Pays Basque