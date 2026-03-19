Visite théâtralisée Les mystères de Brest Château de Brest Brest

Visite théâtralisée Les mystères de Brest

Château de Brest Boulevard de la Marine Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 18:30:00

fin : 2026-04-23 20:15:00

Date(s) :

2026-04-23

Accompagnés par deux comédiens, relevez les épreuves et découvrez les indices. Une enquête grandeur nature dans les entrailles du château et au cœur de l’histoire de Brest où les apparences sont parfois trompeuses…

Informations pratiques

A partir de 10 ans

Durée 1h45.

Sur réservation auprès du Musée National de la Marine. .

Château de Brest Boulevard de la Marine Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 22 12 39

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English : Visite théâtralisée Les mystères de Brest

L’événement Visite théâtralisée Les mystères de Brest Brest a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue