Visite théâtralisée : les visages du passé Château Roche Faucon Châteaubourg

Visite théâtralisée : les visages du passé 20 et 21 septembre Château Roche Faucon Ardèche

Tarif : 6€ / gratuit pour les – de 6 ans

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:20:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:20:00

Profitez de l’ouverture exclusive du Château Roche Faucon ! « Les Visages du Passé » : Pendant 40 min, les visiteurs découvrent l’intérieur du château grâce à une visite immersive et théâtralisée. Guidés à travers différentes salles, ils croiseront gardes, cartographes, tourmenteurs et autres personnages hauts en couleur, qui feront revivre la vie du château entre le XIVᵉ et le XVIᵉ siècle.

SE PRESENTER 10 MINUTES AVANT LA VISITE !

Château Roche Faucon 5 rue du château 07130 Châteaubourg Châteaubourg 07130 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes Entre les rives sauvages du vieux Rhône et le plateau ardéchois qui abrite d'illustres vignobles découvrez au cœur de Châteaubourg le château qui domine le fleuve depuis son éperon rocheux.

Probablement issu de la première génération castrale, l’histoire du château commence au XIe siècle.

Stratégiquement implanté sur le Rhône, il profite d’un port et d’un bac à treil et tire ses revenus des péages qu’il exerce sur cet axe majeur de communication.

Après avoir été témoin des croisades, des épidémies, des Anglais et des brigands qui ravagèrent le pays, il traverse le Moyen Age sans heurt.

C’est pendant les guerres de religion qui marquent fortement la région, que le château fût assiégé et pris, malgré les soldats du roi de France envoyé en soutient à la population.

Au fil des décennies, le château, témoins de querelles féodales et de guerres civiles, désormais révolues, sombre dans l’oubli, laissant place à l’usure du temps.

Le XVIIIe siècle voit la renaissance du domaine avec le dernier seigneur Jean-Jacques Guyenot qui va entièrement restaurer le château, alors en ruine.

Malheureusement, il ne résiste pas à la Révolution, pris d’assaut par la population, il subit une dévastation mémorable et toutes les archives furent brûlées.

Enfin, aux XIXe et XXe siècles, deux propriétaires initient les transformations qui confèrent au château son aspect actuel.

Aujourd’hui, les nouveaux propriétaires continuent la restauration du lieu et développent des activités autour du secteur événementiel. Accessible par la D86 en voiture et également desservit par 1 ligne de bus (Annonay-Tournon-Valence).

Le château est accessible à pied par le vieux bourg, n’ayant pas de parking privé, il profite des stationnements public dans le village.

Pas d’aménagements spécifiques.

© Château Roche Faucon