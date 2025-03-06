Visite théâtralisée L’inauguration du Palais des Congrès de Royan Le Palais Royan

Visite théâtralisée L'inauguration du Palais des Congrès de Royan

jeudi 6 mars 2025.

Le Palais 42 avenue des Congrès Royan Charente-Maritime

Jeudi 2025-03-06 17:00:00

2025-03-06 2025-04-24 2025-07-10 2025-07-24 2025-08-07 2025-08-21

Gisèle et Suzanne, deux jeunes filles pleines d’enthousiasme en cette période d’après-guerre, se préparent pour un jour mémorable l’inauguration du Palais des Congrès de Royan, le 31 août 1957.

English:

Gisèle and Suzanne, two young girls full of enthusiasm in this post-war period, are preparing for a memorable day: the inauguration of Royan’s Palais des Congrès on August 31, 1957.

German:

Gisèle und Suzanne, zwei junge Mädchen voller Enthusiasmus in der Nachkriegszeit, bereiten sich auf einen denkwürdigen Tag vor: die Einweihung des Palais des Congrès in Royan am 31. August 1957.

Italiano:

Gisèle e Suzanne, due giovani ragazze piene di entusiasmo in questo dopoguerra, si preparano per un giorno memorabile: l’inaugurazione del Palazzo dei Congressi di Royan, il 31 agosto 1957.

Espanol:

Gisèle y Suzanne, dos jóvenes llenas de entusiasmo en esta época de posguerra, se preparan para un día memorable: la inauguración del Palacio de Congresos de Royan, el 31 de agosto de 1957.

