Visite théâtralisée, Musée Paul-Dini, Villefranche-sur-Saône

Informations pratiques

Visite théâtralisée Dimanche 20 septembre, 15h00, 16h00 Musée Paul-Dini Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Découvrez le musée de façon inédite grâce à de petites saynètes créées sur mesure. Le service des publics du musée a inventé une machine pour voyager dans le temps : embarquez avec eux pour rencontrer des personnages d’autrefois !

2 visites, durée 30 min. Inscription sur place, deux séances : 15h et 16h, tout public.

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Pour les Journées européennes du Patrimoine, le musée est ouvert samedi 19 et dimanche 20 septembre de 10h à 13 h et de 14h à 18h. Découvrez toutes les animations proposées durant ce week-end festif et amusez-vous en famille dans nos différents espaces d’exposition.

Musée Paul-Dini 2 Place Faubert, 69400 Villefranche-sur-Saône, France Villefranche-sur-Saône 69400 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 33474683370 https://www.musee-paul-dini.com Installé dans deux bâtiments historiques réhabilités, le musée Paul-Dini présente un panorama de la création picturale de la région Auvergne-Rhône-Alpes des années 1810 à nos jours.

Bénéficiant de l’appellation « Musée de France » depuis 2003, le musée municipal Paul-Dini se déploie sur deux espaces d’exposition : l’espace Grenette, ancienne halle aux grains de la ville, et l’espace Cornil, ancienne usine textile.

Ses collections sont riches de plus de 1400 œuvres (principalement des tableaux mais aussi des sculptures, photographies, dessins…) qui couvrent un panorama de plus de deux siècles d’art pictural. Sont présentés des artistes ayant un lien de vie ou de travail avec la région Rhône-Alpes, plus récemment élargie à l’Auvergne. Par le prisme de cet ancrage local, sont abordés les grands courants artistiques nationaux et internationaux. En TER : Gare de Villefranche/Saône à 800 m du musée. En voiture : accès via A6 Paris-Lyon, sortie Villefranche-sur-Saône. Parking des Ursulines à proximité. En car : lignes Cars du Rhône et bus du réseau Libellule.

**Découvrez le musée de façon inédite grâce à de petites saynètes créées sur mesure**. Le service des publics du musée a inventé une machine pour voyager dans le temps : embarquez avec eux pour des !…

© Musée municipal Paul-Dini