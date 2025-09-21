Visite théâtralisée par le Théâtre de la Corniche Chapelle Sainte Anne Roscoff

Début : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Roscoff, cité corsaire, offre un environnement et une histoire propres à inspirer les Venelles de l’Histoire du Théâtre de la Corniche. Les comédiens revêtiront les costumes de nos ancêtres, célèbres ou anonymes, dans plusieurs épisodes historiques dans lesquels la mer et l’appel du large tiennent un rôle fédérateur : les premiers migrants avec l’arrivée des saints d’outre Manche, ces corsaires qui se reconvertissent en pirates en fonction des accords ou désaccords internationaux, ou encore le bateau qui servait de cadre aux rêves de Tristan Corbière.

Chapelle Sainte Anne 33 Rue Gambetta, 29680 Roscoff Roscoff 29680 Finistère Bretagne https://www.roscoff-tourisme.com/fr/fiche/patrimoine-culturel/chapelle-sainte-anne-roscoff_TFOPCUBRE029V52PKL6/ https://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/IA00064899

Mairie de Roscoff