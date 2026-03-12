Visite théâtralisée Permission de sortir à Pont-l’Evêque Office de Tourisme Terre d’Auge Pont-l’Évêque

Visite théâtralisée Permission de sortir à Pont-l’Evêque

Office de Tourisme Terre d’Auge 16 bis place Jean Bureau Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 18:00:00

fin : 2026-07-30 20:00:00

Date(s) :

2026-07-30

Découvrez le passé judiciaire et le patrimoine de Pont-l’Évêque

Christian, un employé communal attachant, le Maire proche de ses villageois, le Jugeintransigeant et René la Canne , Arsène Lupindes temps modernes, vous raconteront l’histoirede Pont-l’Évêque et de son passé judiciaire.

Le comédien aux multifacettes vous fera deveniracteur et pas seulement spectateur, lorsd’interactions.

Avez-vous des choses à déclarer ?

La visite d’1h30 proposée en fin de journée vous permettra de découvrir le patrimoine de Pont-l’Évêque en toute quiétude et d’accéder àdes bâtiments exceptionnellement ouverts (sousréserve), au public.

Permission de sortir à Pont-l’Évêque est unevisite qui s’appuie sur des faits historiques et des anecdotes vécues par les Pontépiscopiens. .

Office de Tourisme Terre d’Auge 16 bis place Jean Bureau Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 12 77 contact@terredauge-tourisme.fr

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English : Visite théâtralisée Permission de sortir à Pont-l’Evêque

Discover the judicial past and heritage of Pont-l’Évêque

L’événement Visite théâtralisée Permission de sortir à Pont-l’Evêque Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Terre d’Auge Tourisme