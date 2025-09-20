Visite théâtralisée Résistants et passeurs Rombach-le-Franc

Visite théâtralisée Résistants et passeurs Rombach-le-Franc samedi 20 septembre 2025.

Visite théâtralisée Résistants et passeurs

14 Rue de l’Eglise Rombach-le-Franc Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-09-20 17:00:00

fin : 2025-09-20 19:00:00

2025-09-20

Ne manquez pas l’incontournable visite théâtralisée du Pays d’Art et d’Histoire qui sera cette année dédiée aux femmes du Val d’Argent !

Les visites contées abordent une thématique d’histoire locale sous l’angle théâtralisée et déambulatoire. A l’occasion du 80e anniversaire de la Libération, découvrez les différentes formes de la Résistance durant la 2nde Guerre mondiale, à travers des scènes jouées par des acteurs en costume, puis commentée par un guide du pays d’art et d’histoire

Mercredi 9 et 30 juillet 2025 à 19H

Mercredi 6 et 27 août 2025 à 18H30

Samedi 20 septembre 2025 à 17H

RDV : devant la mairie de Rombach-le-Franc

Durée 1H45 2H

Gratuit, sans réservation. 0 .

14 Rue de l’Eglise Rombach-le-Franc 68660 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 58 80 50 tourisme@valdargent.com

English :

Don’t miss the Pays d’Art et d’Histoire’s not-to-be-missed dramatized tour, this year dedicated to the women of the Val d’Argent!

German :

Verpassen Sie nicht die unumgängliche theatralische Führung des Pays d’Art et d’Histoire, die dieses Jahr den Frauen des Val d’Argent gewidmet ist!

Italiano :

Non perdete l’imperdibile visita drammatizzata dei Pays d’Art et d’Histoire, che quest’anno sarà dedicata alle donne della Val d’Argent!

Espanol :

No se pierda la visita teatralizada al País de Arte e Historia, que este año estará dedicada a las mujeres del Valle de Plata

