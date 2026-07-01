Informations pratiques

Sadroc

Visite théâtralisée

Parvis de l’Eglise Sadroc Corrèze

Tarif : – – 3.5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 21:00:00

fin : 2026-07-23 22:30:00

Date(s) :

2026-07-23

1681: C’est la stupeur à Sadroc! Le sculpteur Jean Pourcher a été assassiné… Son meurtrier est un voyageur temporel qui a laissé des indices à travers l’histoire. A quelle époque se cache-t-il?

Suivez une enquête policière pas comme les autres!

RDV sur le parvis de l’église

Durée: 1h30

Tarif: adulte 7€/réduit 3.50€/gratuit moins de 12 ans .

Parvis de l’Eglise Sadroc 19270 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 84 95 66

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English : Visite théâtralisée

L’événement Visite théâtralisée Sadroc a été mis à jour le 2026-07-09 par Brive Tourisme