Visite théâtralisée Sélestat

Début : Vendredi 2025-08-08 16:30:00

fin : 2025-08-08 17:30:00

2025-08-08

En famille, suivez Anna, la servante de Beatus Rhenanus, pour une visite costumée de la Bibliothèque Humaniste

Découvrez les livres de la Bibliothèque Humaniste en compagnie d’Anna, servante de l’humaniste Beatus Rhenanus. Entre deux conseils pour réussir un rôti de volaille, elle vous conte la vie du savant sélestadien à la Renaissance. .

1 place Docteur Maurice Kubler Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 07 20 contact@bibliotheque-humaniste.fr

English :

Follow Anna, the servant of Beatus Rhenanus, on a costumed tour of the Humanist Library

German :

Folgen Sie mit Ihrer Familie Anna, der Dienerin von Beatus Rhenanus, auf einem kostümierten Rundgang durch die Humanistische Bibliothek

Italiano :

Seguite Anna, la serva di Beatus Rhenanus, in un tour in costume della Biblioteca Umanistica

Espanol :

Siga a Anna, la sirvienta de Beatus Rhenanus, en una visita disfrazada a la Biblioteca Humanista

