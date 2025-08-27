VISITE THEÂTRALISÉE « SI LANTA M’ETAIT CONTEE » Montesquieu-Lauragais

VISITE THEÂTRALISÉE « SI LANTA M’ETAIT CONTEE »

EGLISE DE LANTA Montesquieu-Lauragais Haute-Garonne

Laissez-vous conter l’histoire de Lanta.

Revivez l’histoire de la vie quotidienne des années 1880 à Lanta le mercredi 27 aout à Lanta en compagnie de Charles Faure, l’instituteur du village.

Pour cette visite inédite, replongez en enfance, et laissez-vous vous mener à travers les rues de la ville pour rencontrer des personnages hauts en couleurs de ce charmant village du Lauragais !

Venez vivre une expérience immersive et pleine d’émotions à travers une visite théâtralisée unique, où comédiens en costume vous embarquent dans les coulisses du village au fil des siècles. De l’école républicaine de 1898 aux secrets du catharisme, en passant par les foires paysannes et les passions amoureuses, chaque scène vous transporte dans un passé vibrant et authentique.

Revivez les batailles, les croyances et les légendes qui ont façonné Lanta, avec humour, tendresse et drame.

Interagissez avec les personnages, devenez élève, témoin ou confident, et laissez-vous surprendre par les rebondissements.

Terminez la visite autour d’un bal champêtre, dans une ambiance conviviale et festive.

Une sortie culturelle et familiale, idéale pour les curieux, les passionnés d’histoire et les amateurs de théâtre vivant.

Réservez vite votre place les souvenirs sont garantis, les places limitées !

Rendez-vous à l’église de Lanta à 20h le mercredi 27 aout.

L’inscription est obligatoire, les places sont limitées.

Vous pouvez nous contacter au 05 62 57 09 68 ou par mail accueil@lauragaistourisme.fr. 7 .

EGLISE DE LANTA Montesquieu-Lauragais 31570 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 57 09 68 accueil@lauragaistourisme.fr

English :

Let us tell you the story of Lanta.

German :

Lassen Sie sich die Geschichte von Lanta erzählen.

Italiano :

Scoprite la storia di Lanta.

Espanol :

Descubra la historia de Lanta.

