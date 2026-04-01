Visite théâtralisée Voyage dans le temps au clos-masure d’Épaville

9 Rue Pierre et Marie Curie Montivilliers Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 14:30:00

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Au cœur de cette ferme de cinq hectares, la vie s’organise autour de la mare, du cellier, du four à pain, du verger… sur lesquels le manoir et le colombier veillent depuis plusieurs siècles.

En compagnie des comédiens de La Belle Envolée, revivez le quotidien d’un clos-masure cauchois, un lieu de vie traditionnel et préservé.

Organisé par le Pays d’Art et d’Histoire Par la compagnie La Belle Envolée

À partir de 8 ans durée 1h30

Réservation obligatoire .

9 Rue Pierre et Marie Curie Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 22 31 22 maison-patrimoine-info@lehavre-etretat-tourisme.com

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English : Visite théâtralisée Voyage dans le temps au clos-masure d’Épaville

L’événement Visite théâtralisée Voyage dans le temps au clos-masure d’Épaville Montivilliers a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie