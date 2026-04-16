Briaucourt

Visite thématique à Briaucourt Le Château de Briaucourt, à travers l’histoire du village

Rendez-vous devant l’église Briaucourt Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Tout public

Découvrez le château de Briaucourt, où se mêlent héritage médiéval et élégance du XVIIe siècle. Bâti sur d’anciennes fortifications, il conserve tours, donjon, pigeonnier et autres dépendances qui racontent plusieurs siècles d’histoire. Au fil de la visite du château et du village, vous découvrirez combien leurs destins sont intimement liés, révélant une histoire commune façonnée au fil du temps. .

Rendez-vous devant l’église Briaucourt 52700 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 03 80 80 chaumont@attractivite52.fr

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English :

L’événement Visite thématique à Briaucourt Le Château de Briaucourt, à travers l’histoire du village Briaucourt a été mis à jour le 2026-04-10 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne