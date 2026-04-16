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Visite thématique à Briaucourt Le Château de Briaucourt, à travers l’histoire du village Briaucourt

Visite thématique à Briaucourt Le Château de Briaucourt, à travers l’histoire du village Briaucourt

Visite thématique à Briaucourt Le Château de Briaucourt, à travers l’histoire du village Briaucourt jeudi 20 août 2026.

Adresse : Rendez-vous devant l'église

Ville : 52700 Briaucourt

Département : Haute-Marne

Début : jeudi 20 août 2026

Fin : jeudi 20 août 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Briaucourt

Visite thématique à Briaucourt Le Château de Briaucourt, à travers l’histoire du village

Rendez-vous devant l’église Briaucourt Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-08-20

Tout public
Découvrez le château de Briaucourt, où se mêlent héritage médiéval et élégance du XVIIe siècle. Bâti sur d’anciennes fortifications, il conserve tours, donjon, pigeonnier et autres dépendances qui racontent plusieurs siècles d’histoire. Au fil de la visite du château et du village, vous découvrirez combien leurs destins sont intimement liés, révélant une histoire commune façonnée au fil du temps.   .

Rendez-vous devant l’église Briaucourt 52700 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 03 80 80  chaumont@attractivite52.fr

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L’événement Visite thématique à Briaucourt Le Château de Briaucourt, à travers l’histoire du village Briaucourt a été mis à jour le 2026-04-10 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne