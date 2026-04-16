Luzy-sur-Marne

Visite thématique à Luzy-sur-Marne église et petit patrimoine, à la découverte du village

Cascade de la Marne (entrée du village) Luzy-sur-Marne Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Tout public

Suivez le guide à la découverte du village de Luzy-sur-Marne l’histoire et les trésors de son église, ses lavoirs et autre petit patrimoine sauront vous charmer… .

Cascade de la Marne (entrée du village) Luzy-sur-Marne 52000 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 03 80 80 chaumont@attractivite52.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Visite thématique à Luzy-sur-Marne église et petit patrimoine, à la découverte du village Luzy-sur-Marne a été mis à jour le 2026-04-16 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne