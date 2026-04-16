Visite thématique à Luzy-sur-Marne église et petit patrimoine, à la découverte du village Luzy-sur-Marne
Visite thématique à Luzy-sur-Marne église et petit patrimoine, à la découverte du village Luzy-sur-Marne vendredi 10 juillet 2026.
Luzy-sur-Marne
Visite thématique à Luzy-sur-Marne église et petit patrimoine, à la découverte du village
Cascade de la Marne (entrée du village) Luzy-sur-Marne Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Tout public
Suivez le guide à la découverte du village de Luzy-sur-Marne l’histoire et les trésors de son église, ses lavoirs et autre petit patrimoine sauront vous charmer… .
Cascade de la Marne (entrée du village) Luzy-sur-Marne 52000 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 03 80 80 chaumont@attractivite52.fr
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L’événement Visite thématique à Luzy-sur-Marne église et petit patrimoine, à la découverte du village Luzy-sur-Marne a été mis à jour le 2026-04-16 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne