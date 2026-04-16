Rimaucourt

Visite thématique à Rimaucourt La Duchesse Decrès vous conte Rimaucourt

Rendez-vous devant la Mairie Rimaucourt Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

Tout public

Remontez le temps à Rimaucourt en compagnie d’un guide en costume, pour une immersion vivante au cœur du village d’autrefois. De l’église Saint-Pierre-Saint-Paul, dont l’origine remonte au XIIe siècle et qui abrite de précieux trésors, aux abords du château aperçu de l’extérieur, chaque étape dévoile une page d’histoire. Au fil des ruelles, petit patrimoine rural et anecdotes d’antan complètent cette balade entre mémoire et traditions. .

Rendez-vous devant la Mairie Rimaucourt 52700 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 03 80 80 chaumont@attractivite52.fr

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English :

L’événement Visite thématique à Rimaucourt La Duchesse Decrès vous conte Rimaucourt Rimaucourt a été mis à jour le 2026-04-10 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne