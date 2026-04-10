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Visite thématique à Ternat Découverte du village, entre histoire et traditions Ternat

Visite thématique à Ternat Découverte du village, entre histoire et traditions Ternat

Visite thématique à Ternat Découverte du village, entre histoire et traditions Ternat samedi 30 mai 2026.

Adresse : Rendez-vous devant l'église

Ville : 52210 Ternat

Département : Haute-Marne

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Ternat

Visite thématique à Ternat Découverte du village, entre histoire et traditions

Rendez-vous devant l’église Ternat Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Tout public
De la fontaine Saint-Claude, réputée pour ses croyances, aux lavoirs animés autrefois par la vie quotidienne, jusqu’à l’église et ses éléments remarquables, découvrez un Ternat riche d’histoires, d’anecdotes et de traditions.   .

Rendez-vous devant l’église Ternat 52210 Haute-Marne Grand Est  

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L’événement Visite thématique à Ternat Découverte du village, entre histoire et traditions Ternat a été mis à jour le 2026-04-10 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne