Ternat

Visite thématique à Ternat Découverte du village, entre histoire et traditions

Rendez-vous devant l’église Ternat Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Tout public

De la fontaine Saint-Claude, réputée pour ses croyances, aux lavoirs animés autrefois par la vie quotidienne, jusqu’à l’église et ses éléments remarquables, découvrez un Ternat riche d’histoires, d’anecdotes et de traditions. .

Rendez-vous devant l’église Ternat 52210 Haute-Marne Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Visite thématique à Ternat Découverte du village, entre histoire et traditions Ternat a été mis à jour le 2026-04-10 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne