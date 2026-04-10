Visite thématique à Ternat Découverte du village, entre histoire et traditions Ternat
Visite thématique à Ternat Découverte du village, entre histoire et traditions Ternat samedi 30 mai 2026.
Ternat
Visite thématique à Ternat Découverte du village, entre histoire et traditions
Rendez-vous devant l’église Ternat Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Tout public
De la fontaine Saint-Claude, réputée pour ses croyances, aux lavoirs animés autrefois par la vie quotidienne, jusqu’à l’église et ses éléments remarquables, découvrez un Ternat riche d’histoires, d’anecdotes et de traditions. .
Rendez-vous devant l’église Ternat 52210 Haute-Marne Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Visite thématique à Ternat Découverte du village, entre histoire et traditions Ternat a été mis à jour le 2026-04-10 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne