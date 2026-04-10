Aigremont

Visite thématique Aigremont, secrets d’une forteresse oubliée

Rendez-vous devant la Mairie Aigremont Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Tout public

Perché sur un éperon rocheux à 425 mètres d’altitude, Aigremont domine la haute vallée de l’Apance et offre une superbe vue sur les paysages environnants. Derrière son apparente tranquillité se cache un passé puissant et tourmenté. Ancienne place forte des seigneurs de Choiseul, le village fut durant des siècles un haut lieu stratégique entre Champagne et Lorraine. Au fil de la visite, laissez-vous conter l’histoire de son château disparu, qui défia longtemps le voisinage avant de tomber au XVIIᵉ siècle, et revivez les heures marquantes du siège de 1651. Entre guerres, légendes et récits oubliés, Aigremont révèle une mémoire encore bien présente dans ses paysages. Dans l’église, rare témoin de ce passé mouvementé, les pierres tombales des seigneurs de Choiseul vous plongent dans près de quatre siècles d’histoire et vous invitent à rencontrer les figures qui ont façonné le village. Une visite entre panorama, histoire et mystères… pour découvrir l’âme d’un lieu hors du temps. .

Rendez-vous devant la Mairie Aigremont 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 01 71 bourbonnelesbains@attractivite52.fr

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L’événement Visite thématique Aigremont, secrets d’une forteresse oubliée Aigremont a été mis à jour le 2026-04-10 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne