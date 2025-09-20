Visite thématique « Architecture du Chronographe » Le Chronographe Rezé

Visite thématique « Architecture du Chronographe » 20 et 21 septembre Le Chronographe Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T14:30:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Visite guidée – À la croisée de l’architecture contemporaine et de l’archéologie antique

Partez à la découverte du Chronographe, lieu emblématique métropolitain qui fait dialoguer antiquité et période contemporaine, au cœur du site archéologique de Saint-Lupien à Rezé.

Conçu en 2016 à l’issue d’un concours de maîtrise d’œuvre lancé par la Ville de Rezé, le bâtiment a été imaginé par les architectes Berranger & Vincent (BVA), en collaboration avec l’Atelier Sompairac pour la scénographie et l’agence A+R Salles Paysagistes. Ensemble, ils ont relevé le défi d’intégrer une architecture contemporaine entre les vestiges du plus grand entrepôt portuaire de l’antique Ratiatum.

Lors de cette visite guidée, suivez les médiateurs de l’Ardepa pour comprendre comment le bâtiment s’insère dans les ruines du site antique du Chronographe.

Habillé d’une double peau de bois, le Chronographe agit comme un signal dans le paysage, une invitation à la curiosité et à l’expérimentation.

Le Chronographe 21 rue Saint-Lupien 44400 Rezé Rezé 44400 Loire-Atlantique Pays de la Loire

© François Dantart