Visite thématique Architecture romane, architecture gothique Abbaye de Graville Le Havre

Visite thématique Architecture romane, architecture gothique

Abbaye de Graville 53 Rue de l’Abbaye Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 15:30:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-04 2026-04-05 2026-04-18 2026-04-19

L’abbaye de Graville conserve fièrement son âme romane et son élégance gothique malgré les destructions nombreuses qui ont frappé Le Havre.

Construite à la fin du 11e siècle, elle est partiellement modifiée au début du 13e siècle… Écoutez notre guide vous conter la suite de ce bel héritage à l’épreuve du temps.

Durée 45 min

À partir de 8 ans

Réservation obligatoire .

Abbaye de Graville 53 Rue de l’Abbaye Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 24 51 00

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English : Visite thématique Architecture romane, architecture gothique

L’événement Visite thématique Architecture romane, architecture gothique Le Havre a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie