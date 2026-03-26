Visite thématique Architecture romane, architecture gothique Abbaye de Graville Le Havre
Visite thématique Architecture romane, architecture gothique Abbaye de Graville Le Havre samedi 4 avril 2026.
Visite thématique Architecture romane, architecture gothique
Abbaye de Graville 53 Rue de l’Abbaye Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 15:30:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-04 2026-04-05 2026-04-18 2026-04-19
L’abbaye de Graville conserve fièrement son âme romane et son élégance gothique malgré les destructions nombreuses qui ont frappé Le Havre.
Construite à la fin du 11e siècle, elle est partiellement modifiée au début du 13e siècle… Écoutez notre guide vous conter la suite de ce bel héritage à l’épreuve du temps.
Durée 45 min
À partir de 8 ans
Réservation obligatoire .
Abbaye de Graville 53 Rue de l’Abbaye Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 24 51 00
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English : Visite thématique Architecture romane, architecture gothique
L’événement Visite thématique Architecture romane, architecture gothique Le Havre a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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