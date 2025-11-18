Visite Thématique Art Remix Musée Réattu Arles

Visite Thématique Art Remix

Dimanche 1er février 2026 de 15h à 16h. Musée Réattu 10 Rue Du Grand Prieuré Arles Bouches-du-Rhône

Début : 2026-02-01 15:00:00

fin : 2026-02-01 16:00:00

2026-02-01

Art-Remix quand l’art contemporain réinterprète l’art ancien

Au musée Réattu, il n’est pas rare de voir les artistes s’inspirer, réinterpréter ou détourner des œuvres plus anciennes dans le but d’affiner leur technique, développer un commerce de copie ou alimenter leur recherche personnelle. Cette visite vous propose d’aller à la rencontre de ces peintures, photographies, sculptures et vidéos qui font référence, de manière plus ou moins explicite, à des œuvres bien connues de l’Histoire de l’art.



Dimanche 1er février à 15h, musée Réattu, par Andy Neyrotti, commissaire de l’exposition. Tarif 10 € 5 € pour les de 18 ans, les étudiants et les Amis du musée, sur réservation uniquement, avant le vendredi 30 janvier au 04 90 49 37 58 ou reattu.reservation@ville-arles.fr .

Musée Réattu 10 Rue Du Grand Prieuré Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 37 58 reattu.reservation@ville-arles.fr

English :

Art-Remix: when contemporary art reinterprets ancient art

German :

Art-Remix: Wenn zeitgenössische Kunst alte Kunst neu interpretiert

Italiano :

Art-Remix: quando l’arte contemporanea reinterpreta l’arte antica

Espanol :

Art-Remix: cuando el arte contemporáneo reinterpreta el arte antiguo

