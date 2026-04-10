Visite thématique au Val d’Esnoms Balade-conférence, lecture du paysage du Val-d’Esnoms et du plateau de Langres Le Val-d’Esnoms
Visite thématique au Val d’Esnoms Balade-conférence, lecture du paysage du Val-d’Esnoms et du plateau de Langres Le Val-d’Esnoms samedi 20 juin 2026.
Le Val-d’Esnoms
Visite thématique au Val d’Esnoms Balade-conférence, lecture du paysage du Val-d’Esnoms et du plateau de Langres
Rendez-vous devant l’église Le Val-d’Esnoms Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Tout public
Notre guide vous emmènera jusqu’à un magnifique point de vue sur la vallée du Val-d’Esnoms et après quelques observations, une mini conférence sera donnée sur la façon dont nous pouvons lire ce paysage. On comprendra comment le plateau de Langres s’est formé et comment les humains se sont installés au Val-d’Esnoms, y ont vécus et y vivent toujours. Prévoir des chaussures de marche, distance 2,5 km. .
Rendez-vous devant l’église Le Val-d’Esnoms 52190 Haute-Marne Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Visite thématique au Val d’Esnoms Balade-conférence, lecture du paysage du Val-d’Esnoms et du plateau de Langres Le Val-d’Esnoms a été mis à jour le 2026-04-10 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne
À voir aussi à Le Val-d'Esnoms (Haute-Marne)
- CIRCUIT DE DECOUVERTE DE ESNOMS-AU-VAL Le Val-d’Esnoms Haute-Marne 1 mai 2026
- CIRCUIT DE DECOUVERTE DE CHATOILLENOT Le Val-d’Esnoms Haute-Marne 1 mai 2026
- CIRCUIT DE DECOUVERTE DE COURCELLES-VAL-D’ESNOMS Le Val-d’Esnoms Haute-Marne 1 mai 2026
- LE VAL D’ESNOMS PR N°76 Le Val-d’Esnoms Haute-Marne 1 mai 2026
- Vide-grenier de Courcelles Val d’Esnoms Le Val-d’Esnoms 25 mai 2026