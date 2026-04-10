Le Val-d’Esnoms

Visite thématique au Val d’Esnoms Balade-conférence, lecture du paysage du Val-d’Esnoms et du plateau de Langres

Rendez-vous devant l’église Le Val-d’Esnoms Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Tout public

Notre guide vous emmènera jusqu’à un magnifique point de vue sur la vallée du Val-d’Esnoms et après quelques observations, une mini conférence sera donnée sur la façon dont nous pouvons lire ce paysage. On comprendra comment le plateau de Langres s’est formé et comment les humains se sont installés au Val-d’Esnoms, y ont vécus et y vivent toujours. Prévoir des chaussures de marche, distance 2,5 km. .

Rendez-vous devant l’église Le Val-d’Esnoms 52190 Haute-Marne Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Visite thématique au Val d’Esnoms Balade-conférence, lecture du paysage du Val-d’Esnoms et du plateau de Langres Le Val-d’Esnoms a été mis à jour le 2026-04-10 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne