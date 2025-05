Visite thématique bavarde et gourmette abbaye – La boutique de l’Abbaye Saintes, 19 juin 2025 15:00, Saintes.

Charente-Maritime

Visite thématique bavarde et gourmette abbaye La boutique de l’Abbaye Abbaye-aux-Dames la cité musicale boutique Saintes Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-19 15:00:00

fin : 2025-06-19 17:00:00

Date(s) :

2025-06-19

Visitez l’Abbaye-aux-Dames avec des guides-conférencières spécialistes des patrimoines ! Pour cette visite, imaginez que Colette, la grande romancière, ait inscrit l’histoire des Dames de l’Abbaye dans sa série des Claudine .

.

La boutique de l’Abbaye Abbaye-aux-Dames la cité musicale boutique

Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 97 48 48

English :

Visit the Abbaye-aux-Dames with specialist heritage guides! For this visit, imagine that Colette, the great novelist, included the story of the Dames de l’Abbaye in her « Claudine » series.

German :

Besuchen Sie die Abbaye-aux-Dames mit auf das Kulturerbe spezialisierten Fremdenführerinnen! Stellen Sie sich für diesen Besuch vor, dass Colette, die große Romanautorin, die Geschichte der Damen der Abtei in ihre « Claudine »-Reihe aufgenommen hat.

Italiano :

Visitate l’Abbaye-aux-Dames con le guide specializzate del patrimonio! Per questa visita, immaginate che Colette, la grande scrittrice, abbia incluso la storia delle Dame dell’Abbazia nella sua serie « Claudine ».

Espanol :

Visite la Abadía de las Damas con guías especializados en patrimonio Para esta visita, imagine que Colette, la gran novelista, incluyó la historia de las Damas de la Abadía en su serie « Claudine ».

L’événement Visite thématique bavarde et gourmette abbaye Saintes a été mis à jour le 2025-05-24 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge