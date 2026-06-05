Visite thématique Ça coule de source l’eau à l’Abbaye Abbaye de Beauport Paimpol

Paimpol

Visite thématique Ça coule de source l’eau à l’Abbaye

Abbaye de Beauport 32 Chemin de l’Abbaye Paimpol Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

L’eau est indispensable à l’Abbaye. Pour vivre, construire, cuisiner, se laver, mais aussi pour prier. Venez découvrir lors de cette visite accompagnée comment l’eau coule de source à Beauport depuis des siècles. Réservation conseillée. À noter que d’autres séances auront lieu tout au long de la saison tous les jeudis et dimanches de juillet et août. .

Abbaye de Beauport 32 Chemin de l’Abbaye Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 55 18 58

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L’événement Visite thématique Ça coule de source l’eau à l’Abbaye Paimpol a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol