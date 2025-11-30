Visite thématique Céramique et littérature Musée national Adrien Dubouché Limoges
Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Quel est le point commun entre les fables de Jean de La Fontaine, les romans Manon Lescault , Paul et Virginie et Au bord de l’eau , ainsi que les pièces Le Barbier de Séville et Le Pavillon de l’Ouest ? Tous ces récits ont inspiré la réalisation d’œuvres exposées au musée. Cette visite vous présentera les liens entre la littérature, le théâtre et la céramique.
Réservations conseillées sur cultival.fr. Effectif 20 participants .
