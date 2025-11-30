Visite thématique Céramique et littérature Musée national Adrien Dubouché Limoges

Visite thématique Céramique et littérature Musée national Adrien Dubouché Limoges dimanche 30 novembre 2025.

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Quel est le point commun entre les fables de Jean de La Fontaine, les romans Manon Lescault , Paul et Virginie et Au bord de l’eau , ainsi que les pièces Le Barbier de Séville et Le Pavillon de l’Ouest ? Tous ces récits ont inspiré la réalisation d’œuvres exposées au musée. Cette visite vous présentera les liens entre la littérature, le théâtre et la céramique.

Réservations conseillées sur cultival.fr. Effectif 20 participants .

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 1 42 46 92 04 mnad@cultival.fr

