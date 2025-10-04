Visite thématique Céramique ouvriers, artisans, artistes Musée national Adrien Dubouché Limoges

Visite thématique Céramique ouvriers, artisans, artistes

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

2025-10-04

2025-10-04

2025-10-04

La céramique présente une multitude de formes. Œuvres d’art, applications usuelles ou industrielles, objets uniques ; la céramique se situe au carrefour de l’art, l’artisanat et l’industrie. Parcourez les collections et (re)découvrez les œuvres à travers le prisme des ouvriers, des artisans et des artistes.

Réservations conseillées sur cultival.fr. Effectif 20 participants .

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 1 42 46 92 04 mnad@cultival.fr

