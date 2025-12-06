Visite thématique Dans les coulisses de Noël au Pays des Châteaux Loches

Visite thématique Dans les coulisses de Noël au Pays des Châteaux

Donjon Loches Indre-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 14:30:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-12

Découvrez les secrets de fabrication du parcours de Noël Alice au Pays des Merveilles ! De l’idée initiale aux décors immersifs, cette visite exclusive dévoile le travail des scénographes et décorateurs floraux qui donnent vie à la magie de Noël dans l’écrin exceptionnel du logis royal.

Découvrez les secrets de fabrication du parcours de Noël Alice au Pays des Merveilles ! De l’idée initiale aux décors immersifs, cette visite exclusive dévoile le travail des scénographes et décorateurs floraux qui donnent vie à la magie de Noël dans l’écrin exceptionnel de la Cité Royale de Loches. Une plongée dans les coulisses d’un conte devenu réalité. 15 .

Donjon Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 19 18 08 citeroyaleloches@departement-touraine.fr

English :

Discover the secrets behind the Alice in Wonderland Christmas tour! From the initial idea to the immersive sets, this exclusive tour reveals the work of the scenographers and floral decorators who bring the magic of Christmas to life in the exceptional setting of the Logis Royal.

German :

Entdecken Sie die Geheimnisse der Herstellung des Weihnachtsparcours Alice im Wunderland ! Von der ersten Idee bis zu den immersiven Dekorationen enthüllt diese exklusive Führung die Arbeit der Bühnenbildner und Blumendekorateure, die den Weihnachtszauber in der außergewöhnlichen Kulisse des königl

Italiano :

Scoprite i segreti della realizzazione del percorso natalizio Alice nel Paese delle Meraviglie ! Dall’idea iniziale alle scenografie coinvolgenti, questo tour esclusivo rivela il lavoro degli scenografi e dei decoratori floreali che danno vita alla magia del Natale nell’eccezionale cornice del Logi

Espanol :

Descubra los secretos de la visita navideña Alicia en el país de las maravillas Desde la idea inicial hasta los decorados inmersivos, este recorrido exclusivo revela el trabajo de los escenógrafos y decoradores florales que dan vida a la magia de la Navidad en el marco excepcional del Logis Royal.

L’événement Visite thématique Dans les coulisses de Noël au Pays des Châteaux Loches a été mis à jour le 2025-11-06 par Conseil Départemental 37