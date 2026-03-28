Visite thématique dans l’exposition « Chefs-d’œuvre ! Armures de la collection des princes de Sedan », Musée du château fort, Sedan

Visite thématique dans l’exposition « Chefs-d’œuvre ! Armures de la collection des princes de Sedan » Samedi 28 mars, 14h30 Musée du château fort Ardennes

Gratuit : Sedanais sur justificatif de domicile, enfants de moins de 12 ans

Extérieurs : 6 € adultes, 4 € étudiants et demandeurs d’emploi, enfants de 12 à 18 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-28T14:30:00+01:00 – 2026-03-28T16:00:00+01:00

Fin : 2026-03-28T14:30:00+01:00 – 2026-03-28T16:00:00+01:00

Musée du château fort – Ville de Sedan

Samedi 28 mars 2026 à 14h30

Visite thématique pour les individuels dans l’exposition « Chefs-d’œuvre ! Armures de la collection des princes »

« De la fabrication au décor : concevoir une armure »

Découvrez les armures et leur fabrication. Comment fabrique-t-on une armure ? Qui les fabrique ? Quelles sont les différentes techniques de décoration ?

Tout public

RDV devant le café Le Marck dans la cour du château

Inscriptions et tarifs à la Maison du Patrimoine : 03 24 27 84 85 – patrimoine@ville-sedan.fr

Exposition réalisée par la Ville de Sedan avec la participation exceptionnelle du Musée de l’Armée – Invalides

Exposition reconnue d’intérêt national par le Ministère de la Culture

Musée du château fort Château de Sedan Sedan 08200 Ardennes Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03.24.27.84.85 »}, {« type »: « email », « value »: « patrimoine@ville-sedan.fr »}] [{« link »: « mailto:patrimoine@ville-sedan.fr »}]

« De la fabrication au décor : concevoir une armure » Armure

Musée du château fort – Ville de Sedan