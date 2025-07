Visite thématique de Barfleur Barfleur

1 Quai Henri Chardon Barfleur Manche

Début : 2025-07-17 17:00:00

fin : 2025-07-17 18:00:00

2025-07-17

Éléments d’architecture à découvrir au fil des rues de Barfleur.

Rendez-vous au kiosque aux livres.

English : Visite thématique de Barfleur

Architectural elements to discover along the streets of Barfleur.

See you at the book kiosk.

German :

Architektonische Elemente, die es in den Straßen von Barfleur zu entdecken gilt.

Treffpunkt am Bücherkiosk.

Italiano :

Elementi architettonici da scoprire lungo le strade di Barfleur.

Appuntamento alla libreria.

Espanol :

Elementos arquitectónicos para descubrir por las calles de Barfleur.

Encuentro en la librería.

