Visite thématique de Barfleur Barfleur

Barfleur Manche

Début : 2025-07-22 17:00:00

fin : 2025-07-22 18:00:00

2025-07-22

L’intérieur de l’église de Barfleur éléments d’architecture et mobilier.

Rendez-vous sur le parvis de l’église.

Barfleur 50760 Manche Normandie

English : Visite thématique de Barfleur

The interior of Barfleur church: architecture and furnishings.

Meet in front of the church.

German :

Das Innere der Kirche von Barfleur: architektonische Elemente und Mobiliar.

Treffpunkt auf dem Vorplatz der Kirche.

Italiano :

L’interno della chiesa di Barfleur: caratteristiche architettoniche e arredi.

Ritrovo davanti alla chiesa.

Espanol :

El interior de la iglesia de Barfleur: características arquitectónicas y mobiliario.

Encuentro delante de la iglesia.

