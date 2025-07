Visite thématique de Barfleur Barfleur

Barfleur

En cet été 1836, Victor Hugo fait étape à Barfleur. Il trouve face à lui le Maire de la commune, en une rencontre mouvementée !

Rendez-vous au kiosque aux livres.

1 Quai Henri Chardon Barfleur 50760 Manche Normandie

English : Visite thématique de Barfleur

In the summer of 1836, Victor Hugo stopped off in Barfleur. He found himself face to face with the town’s mayor, in an eventful encounter!

See you at the kiosque aux livres.

German :

In diesem Sommer 1836 machte Victor Hugo in Barfleur Station. Er trifft auf den Bürgermeister der Gemeinde und erlebt eine turbulente Begegnung!

Treffpunkt am Bücherkiosk.

Italiano :

Nell’estate del 1836, Victor Hugo si ferma a Barfleur. Si trovò faccia a faccia con il sindaco della città e fu un incontro movimentato!

Ci vediamo alla libreria.

Espanol :

En el verano de 1836, Victor Hugo hace escala en Barfleur. Se encontró cara a cara con el alcalde de la ciudad, ¡y fue un encuentro lleno de acontecimientos!

Nos vemos en la librería.

