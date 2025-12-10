Visite thématique de la collection Beaux-Arts Musée des Beaux-Arts Limoges

Visite thématique de la collection Beaux-Arts

Musée des Beaux-Arts 1 Place de l’Évêché Limoges Haute-Vienne

Tarif : 1 – 1 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-22

fin : 2025-12-22

Date(s) :

2025-12-22

Une nouvelle visite thématique s’invite au BAL pour fêter l’impressionnisme et le prêt exceptionnel à Limoges d’un tableau du musée d’Orsay, en clin d’œil à l’exposition parisienne Paris 1874. Inventer l’impressionnisme . Pour l’occasion le BAL accueille le tableau Portrait du jeune Fernand Halphen, daté de 1880, qui vient rejoindre d’autres toiles du maître. À découvrir grâce à cette visite thématique. Informations et inscriptions par téléphone ou par mail. .

Musée des Beaux-Arts 1 Place de l’Évêché Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 98 10 musee.bal@limoges.fr

