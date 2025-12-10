Visite thématique de la collection Émaux Musée des Beaux Arts Limoges
Visite thématique de la collection Émaux Musée des Beaux Arts Limoges lundi 29 décembre 2025.
Visite thématique de la collection Émaux
Musée des Beaux Arts 1 Place de l’Évêché Limoges Haute-Vienne
Tarif : 1 – 1 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-29
fin : 2025-12-29
Date(s) :
2025-12-29
Visite commentée pour découvrir les collections des émaux.
Informations et réservation par téléphone ou mail. .
Musée des Beaux Arts 1 Place de l’Évêché Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 98 10 musee.bal@limoges.fr
English : Visite thématique de la collection Émaux
L’événement Visite thématique de la collection Émaux Limoges a été mis à jour le 2025-12-08 par OT Limoges Métropole