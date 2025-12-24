Visite thématique De la nature aux cendres des fours

Musée national Adrien Dubouché Limoges

2026-04-25

2026-04-25

Dans le cadre de l’exposition Les Énergies de la terre.

Les matières et les couleurs de la nature guide le travail de Tristan Chambaud-Héraud. Il crée un monde entre disparition et naissance avec les hautes températures de son four Anagama. Découvrez ses œuvres en sa compagnie dans le jardin du musée et dans l’exposition Les Énergies de la terre.

En fonction de la météo, prévoyez des parapluies ! .

