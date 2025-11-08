Visite thématique Déambulation aux côtés de l’artiste Lodie Kardouss Musée national Adrien Dubouché Limoges

Visite thématique Déambulation aux côtés de l'artiste Lodie Kardouss

Visite thématique Déambulation aux côtés de l’artiste Lodie Kardouss Musée national Adrien Dubouché Limoges samedi 8 novembre 2025.

Visite thématique Déambulation aux côtés de l’artiste Lodie Kardouss

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08
fin : 2025-11-08

Date(s) :
2025-11-08

Dans le cadre d’une résidence à l’Opéra de Limoges, l’artiste plasticienne Lodie Kardouss devient metteuse en scène, scénographe mais aussi créatrice des lumières et des costumes du Messie de Haendel. À cette occasion, venez participer à cette visite inédite à deux voix avec une guide-conférencière et déambulez à leurs côtés dans le musée pour découvrir des œuvres en lien avec la pièce.

En partenariat avec l’Opéra de Limoges.
Réservations conseillées sur cultival.fr. Effectif 20 participants   .

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 1 42 46 92 04  mnad@cultival.fr

English : Visite thématique Déambulation aux côtés de l’artiste Lodie Kardouss

German : Visite thématique Déambulation aux côtés de l’artiste Lodie Kardouss

Italiano :

Espanol : Visite thématique Déambulation aux côtés de l’artiste Lodie Kardouss

L’événement Visite thématique Déambulation aux côtés de l’artiste Lodie Kardouss Limoges a été mis à jour le 2025-09-13 par SPL Terres de Limousin