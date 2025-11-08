Visite thématique Déambulation aux côtés de l’artiste Lodie Kardouss Musée national Adrien Dubouché Limoges

Visite thématique Déambulation aux côtés de l'artiste Lodie Kardouss

samedi 8 novembre 2025.

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Début : 2025-11-08

Dans le cadre d’une résidence à l’Opéra de Limoges, l’artiste plasticienne Lodie Kardouss devient metteuse en scène, scénographe mais aussi créatrice des lumières et des costumes du Messie de Haendel. À cette occasion, venez participer à cette visite inédite à deux voix avec une guide-conférencière et déambulez à leurs côtés dans le musée pour découvrir des œuvres en lien avec la pièce.

En partenariat avec l’Opéra de Limoges.

Réservations conseillées sur cultival.fr. Effectif 20 participants .

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 1 42 46 92 04 mnad@cultival.fr

