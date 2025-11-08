Visite thématique du Jardin de la Duchaylatière et vente de végétaux Saint-Denis-Lanneray

Visite thématique du Jardin de la Duchaylatière et vente de végétaux

La Duchaylatière Saint-Denis-Lanneray Eure-et-Loir

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-09

2025-11-08

Visite commentée (15€/p.) samedi et dimanche à 14h30 l’arbre, ses écorces et son entretien en présence de spécialistes des arbres à écorces décoratives et des rosiers. Démonstration d’élagueur grimpeur le samedi. Vente de végétaux lors des vistes et le dimanche à partir de 10h00 (entrée libre).

Visite commentée l’arbre, ses écorces et son entretien (durée 1h30/2h00) en présence de Jean-Loup Hennebelle des pépinières Hennebelle, spécialiste français des arbres à écorces décoratives et de la pépinière Les Roses de la Côte d’Emeraude (producteur de rosiers à Saint-Malo) qui donnera des conseils pour la taille des rosiers. Démonstration d’un élagueur grimpeur professionnel le samedi avec Jérôme Petit (arbres et paysages de Fée).

Vente de végétaux en provenance des pépinières après les visites et également le dimanche matin à partir de 10h00 (entrée libre). .

La Duchaylatière Saint-Denis-Lanneray 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 08 00 23 79 contact@laduchaylatiere.com

English :

Guided tour (15?/p.) Saturday and Sunday at 2.30pm: Trees, their bark and care , with specialists in decorative bark trees and rose bushes. Climbing pruner demonstration on Saturday. Plant sales on Sunday from 10:00 am (free admission).

German :

Kommentierte Besichtigung (15?/P.) Samstag und Sonntag um 14:30 Uhr Der Baum, seine Rinde und seine Pflege in Anwesenheit von Spezialisten für Bäume mit dekorativer Rinde und Rosensträucher. Vorführung eines kletternden Baumpflegers am Samstag. Verkauf von Pflanzen während der Visten und am Sonntag ab 10.00 Uhr (freier Eintritt).

Italiano :

Visita guidata (15 p.) sabato e domenica alle 14.30 Gli alberi, la loro corteccia e la loro cura con specialisti di alberi e rosai dalla corteccia decorativa. Dimostrazione di potatura per arrampicata il sabato. Vendita di piante durante le visite e domenica dalle 10.00 (ingresso libero).

Espanol :

Visita guiada (15?/p.) el sábado y el domingo a las 14.30 h. Los árboles, su corteza y sus cuidados con especialistas en árboles de corteza decorativa y rosales. Demostración de podadoras el sábado. Venta de plantas durante las visitas y el domingo a partir de las 10.00 h (entrada gratuita).

