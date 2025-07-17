Visite thématique « Ecclésiastiques résistants » TARBES Tarbes

Tout au long de l’été, le musée de la Déportation et de la Résistance invite habitants haut-pyrénéens et touristes à une nouvelle approche de de l’exposition permanente à travers des visites thématiques.

La Résistance française, plurielle, polymorphe, a compté dans ses rangs des religieux et religieuses, agissant au sein d’organisations rodées, ou bien en solitaires.

En dénonçant des actes antisémites, en hébergeant, en assurant des passages de la frontière, ces femmes et hommes de foi feront l’objet d’une visite thématique au musée de la Déportation et de la Résistance.

English :

Throughout the summer, the Musée de la Déportation et de la Résistance invites local residents and tourists alike to take a fresh look at the permanent exhibition through themed tours.

The French Resistance, plural and polymorphous, counted in its ranks religious men and women, acting within well-established organizations, or alone.

By denouncing anti-Semitic acts, providing shelter and ensuring border crossings, these women and men of faith will be the subject of a themed tour at the Musée de la Déportation et de la Résistance.

German :

Den ganzen Sommer über lädt das Musée de la Déportation et de la Résistance Einwohner der Haut-Pyrénées und Touristen dazu ein, die Dauerausstellung im Rahmen von thematischen Führungen neu zu entdecken.

In der pluralistischen und polymorphen französischen Résistance gab es auch Geistliche und Ordensleute, die in eingespielten Organisationen oder als Einzelgänger agierten.

Diese Frauen und Männer des Glaubens, die antisemitische Handlungen anprangerten, Unterkünfte bereitstellten und Grenzübergänge sicherstellten, sind Gegenstand einer thematischen Führung im Musée de la Déportation et de la Résistance.

Italiano :

Per tutta l’estate, il Museo della Deportazione e della Resistenza invita i residenti e i turisti a dare un nuovo sguardo alla mostra permanente attraverso visite guidate a tema.

La Resistenza francese è stata multiforme e polimorfa e ha incluso religiosi e religiose tra le sue fila, sia all’interno di organizzazioni consolidate che per conto proprio.

Questi uomini e donne di fede denunciarono gli atti antisemiti, fornirono rifugio e assicurarono i passaggi di frontiera, e saranno al centro di una visita tematica al Museo della Deportazione e della Resistenza.

Espanol :

A lo largo del verano, el Museo de la Deportación y la Resistencia invita a residentes locales y turistas a echar un nuevo vistazo a la exposición permanente a través de visitas temáticas.

La Resistencia francesa fue polifacética y polimorfa, e incluyó a religiosos y religiosas en sus filas, tanto dentro de organizaciones bien establecidas como por su cuenta.

Estas mujeres y hombres de fe denunciaron actos antisemitas, proporcionaron refugio y aseguraron los pasos fronterizos, y serán el centro de una visita temática al Museo de la Deportación y la Resistencia.

