Visite thématique Histoires de jeux Musée Dupuy-Mestreau Saintes samedi 20 décembre 2025.
Musée Dupuy-Mestreau 4 rue Monconseil Saintes Charente-Maritime
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Date :
Début : 2025-12-20 15:00:00
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-20
Poupons, jeu de jonchets, cartes à jouer… Faites vos jeux et voyagez à travers l’histoire du divertissement et des passe-temps.
Musée Dupuy-Mestreau 4 rue Monconseil Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 93 36 71
English :
Dolls, junkets, playing cards… Place your bets and travel through the history of entertainment and pastimes.
German :
Puppen, Jonglierspiel, Spielkarten… Machen Sie Ihre Einsätze und reisen Sie durch die Geschichte der Unterhaltung und des Zeitvertreibs.
Italiano :
Bambole, giostre, carte da gioco… Fate le vostre scommesse e viaggiate nella storia dell’intrattenimento e dei passatempi.
Espanol :
Muñecas, juncos, naipes… Haga sus apuestas y viaje a través de la historia del entretenimiento y los pasatiempos.
