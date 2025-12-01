Visite thématique Histoires de jeux

Musée Dupuy-Mestreau Saintes

2025-12-20 15:00:00

2025-12-20

Poupons, jeu de jonchets, cartes à jouer… Faites vos jeux et voyagez à travers l’histoire du divertissement et des passe-temps.

Musée Dupuy-Mestreau 4 rue Monconseil Saintes

English :

Dolls, junkets, playing cards… Place your bets and travel through the history of entertainment and pastimes.

German :

Puppen, Jonglierspiel, Spielkarten… Machen Sie Ihre Einsätze und reisen Sie durch die Geschichte der Unterhaltung und des Zeitvertreibs.

Italiano :

Bambole, giostre, carte da gioco… Fate le vostre scommesse e viaggiate nella storia dell’intrattenimento e dei passatempi.

Espanol :

Muñecas, juncos, naipes… Haga sus apuestas y viaje a través de la historia del entretenimiento y los pasatiempos.

