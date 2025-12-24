Visite thématique La céramique, c’est scientifique !, Musée national Adrien Dubouché Limoges

Visite thématique La céramique, c’est scientifique !

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Dans le cadre de l’exposition Les Énergies de la terre.

De la formation des matières premières aux gestes de l’atelier, chaque objet en céramique est le fruit d’histoires scientifiques. Découvrez l’exposition sous un regard nouveau lors d’une visite croisée avec Armelle Dutreix, médiatrice scientifique chez Récréasciences, et une guide-conférencière du musée. .

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 1 42 46 92 04 mnad@cultival.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite thématique La céramique, c’est scientifique !

L’événement Visite thématique La céramique, c’est scientifique ! Limoges a été mis à jour le 2025-12-23 par Terres de Limousin