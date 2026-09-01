Informations pratiques

Angers

Visite thématique: La chapelle Saint-Jean-Baptiste du château d’Angers

2, promenade du Bout-du-Monde Angers Maine-et-Loire

Tarif : 11 – 11 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 10:15:00

fin : 2026-09-24 11:30:00

Date(s) :

2026-09-24

Venez découvrir la plus grande chapelle d’Anjou, typique du gothique angevin ! .

2, promenade du Bout-du-Monde Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 86 48 77 chateau.angers@monuments-nationaux.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Visite thématique: La chapelle Saint-Jean-Baptiste du château d’Angers Angers a été mis à jour le 2026-09-01 par Destination Angers