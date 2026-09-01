Visite thématique: La chapelle Saint-Jean-Baptiste du château d’Angers Angers
jeudi 24 septembre 2026 · Angers
Informations pratiques
Angers
Visite thématique: La chapelle Saint-Jean-Baptiste du château d’Angers
2, promenade du Bout-du-Monde Angers Maine-et-Loire
Tarif : 11 – 11 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 10:15:00
fin : 2026-09-24 11:30:00
Date(s) :
2026-09-24
Venez découvrir la plus grande chapelle d’Anjou, typique du gothique angevin ! .
2, promenade du Bout-du-Monde Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 86 48 77 chateau.angers@monuments-nationaux.fr
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L’événement Visite thématique: La chapelle Saint-Jean-Baptiste du château d’Angers Angers a été mis à jour le 2026-09-01 par Destination Angers
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