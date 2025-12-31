Visite thématique : La construction de la Mémoire de la Shoah Mémorial de la Shoah Paris

Découvrez comment s’articule la construction de cette mémoire à travers les combats pour la transmission et la justice.

Durée : 1 h 30.

Comment réparer, construire et honorer la mémoire des victimes ?

Le dimanche 11 janvier 2026

de 11h00 à 12h30

gratuit Public adultes.

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

+33142774472 contact@memorialdelashoah.org



