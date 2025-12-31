Visite thématique : La construction de la Mémoire de la Shoah Mémorial de la Shoah Paris
Visite thématique : La construction de la Mémoire de la Shoah Mémorial de la Shoah Paris dimanche 11 janvier 2026.
Découvrez comment s’articule la construction de cette mémoire à travers les combats pour la transmission et la justice.
Durée : 1 h 30.
Comment réparer, construire et honorer la mémoire des victimes ?
Le dimanche 11 janvier 2026
de 11h00 à 12h30
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-01-11T12:00:00+01:00
fin : 2026-01-11T13:30:00+01:00
Date(s) : 2026-01-11T11:00:00+02:00_2026-01-11T12:30:00+02:00
Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris
Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo +33142774472 contact@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial
Afficher la carte du lieu Mémorial de la Shoah et trouvez le meilleur itinéraire