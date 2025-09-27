Visite thématique La gastronomie dans l’art Musée des Beaux-Arts de Dole Dole
Visite thématique La gastronomie dans l’art
Musée des Beaux-Arts de Dole 85 Rue des Arènes Dole Jura
2025-09-27 15:00:00
2025-09-27 16:00:00
2025-09-27
Dans le cadre du Week-end gourmand du Chat perché, le Musée des Beaux-Arts de Dole vous propose de partir à la découverte des représentations des aliments, du vin et de la gastronomie dans l’art au cours d’une visite guidée d’une heure. .
+33 3 84 79 25 85 reservation-musee@dol.org
