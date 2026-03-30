Visite thématique la vie de tankiste

1043 route de Fontevraud Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-13

À l’occasion des vacances de Pâques, le musée des Blindés propose une série de visites guidées thématiques, idéales pour toute la famille.

Ces visites permettent au public de plonger dans l’histoire des blindés à travers des objets du quotidien et des véhicules emblématiques.

Un moment interactif pour petits et grands

Ces visites sont spécialement conçues pour captiver le jeune public. Des objets d’époque sont présentés aux enfants qui peuvent les manipuler pour mieux comprendre le quotidien des soldats à bord des blindés. C’est une occasion unique de s’immerger dans l’histoire de façon ludique et pédagogique.

Ne manquez pas cette occasion de (re)découvrir l’histoire des blindés et de partager un moment inoubliable en famille !

La visite la vie de tankiste

Comment vivait-on à l’intérieur de ces monstres d’acier ? Que faisait-on lorsque l’on n’était pas au combat ? Comment apprenait-on à maîtriser ces machines aussi impressionnantes que redoutables ? Une visite guidée immersive pour comprendre, au-delà des batailles, la vie des tankistes leur formation, leurs conditions de vie, l’esprit d’équipage et la réalité humaine derrière l’acier. Une plongée fascinante au cœur de la vie des soldats de blindés, qui plaira autant aux adultes qu’aux enfants, avec des objets à manipuler !

PRECISIONS HORAIRES

Du 13/04 au 30/04/2026 du lundi au vendredi de 10h30 à 11h15 et de 14h à 14h45. .

1043 route de Fontevraud Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 69 95 contact@museedesblindes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For the Easter vacations, the Musée des Blindés is offering a series of themed guided tours, ideal for the whole family.

L’événement Visite thématique la vie de tankiste Saumur a été mis à jour le 2026-03-27 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME