Visite thématique L’amour au musée Musée des Beaux-Arts (MBA) Marseille 4e Arrondissement

Visite thématique L’amour au musée
Samedi 14 février 2026 de 14h30 à 16h. Musée des Beaux-Arts (MBA) Aile gauche Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Le musée des Beaux-Arts propose une visite thématique.
Visite commentée thématique.
• Durée 1h30
• Sur réservation au 04 91 14 59 30/35 .
Musée des Beaux-Arts (MBA) Aile gauche Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 14 59 30 musee-beauxarts@marseille.fr
English :
The Musée des Beaux-Arts offers a themed tour.
