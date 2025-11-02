Visite thématique L’amphithéâtre après les Romains Amphithéâtre gallo-romain Saintes

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

5 € entrée + 3 € visite guidée

Début : 2025-11-02 15:00:00

Quelle a été l’évolution du monument après l’époque romaine ? Au fil du temps site abandonné, carrière de pierre, lieu de promenade et de processions…

Amphithéâtre gallo-romain 20 rue Lacurie Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 97 73 85

English :

How did the monument evolve after Roman times? Over time, abandoned site, stone quarry, place for walks and processions…

German :

Wie hat sich das Monument nach der Römerzeit entwickelt? Im Laufe der Zeit wurde es zu einem verlassenen Ort, einem Steinbruch, einem Ort für Spaziergänge und Prozessionen…

Italiano :

Come si è evoluto il monumento dopo l’epoca romana? Nel corso del tempo, è diventato un sito abbandonato, una cava di pietra, un luogo per passeggiate e processioni…

Espanol :

¿Cómo evolucionó el monumento después de la época romana? Con el tiempo, se convirtió en un lugar abandonado, una cantera de piedra, un lugar de paseos y procesiones…

