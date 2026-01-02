Visite thématique L’amphithéâtre après les Romains Amphithéâtre gallo-romain Saintes
Visite thématique L’amphithéâtre après les Romains Amphithéâtre gallo-romain Saintes dimanche 1 février 2026.
Visite thématique L’amphithéâtre après les Romains
Amphithéâtre gallo-romain 20 rue Lacurie Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-01 15:00:00
fin : 2026-02-01
Date(s) :
2026-02-01
Quelle a été l’évolution du monument après l’époque romaine ? Au fil du temps site abandonné, carrière de pierre, lieu de promenade et de processions…
.
Amphithéâtre gallo-romain 20 rue Lacurie Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 97 73 85
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
How did the monument evolve after Roman times? Over time, abandoned site, stone quarry, place for walks and processions…
L’événement Visite thématique L’amphithéâtre après les Romains Saintes a été mis à jour le 2026-01-02 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge