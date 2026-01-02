Visite thématique L’amphithéâtre après les Romains Amphithéâtre gallo-romain Saintes

Visite thématique L’amphithéâtre après les Romains

Amphithéâtre gallo-romain 20 rue Lacurie Saintes Charente-Maritime

Quelle a été l’évolution du monument après l’époque romaine ? Au fil du temps site abandonné, carrière de pierre, lieu de promenade et de processions…

Amphithéâtre gallo-romain 20 rue Lacurie Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 97 73 85

English :

How did the monument evolve after Roman times? Over time, abandoned site, stone quarry, place for walks and processions…

