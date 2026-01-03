Visite thématique Le chantier du siècle Amphithéâtre gallo-romain Saintes

Visite thématique Le chantier du siècle

Amphithéâtre gallo-romain 20 rue Lacurie Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 15:00:00

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Démarré en mars 2022, le vaste chantier de restauration de l’amphithéâtre est en pause jusqu’à l’automne 2026. La 3ème phase de travaux de restauration (assainissement de l’arena) va commencer au 2nd semestre 2026.

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Amphithéâtre gallo-romain 20 rue Lacurie Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 97 73 85

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English :

Begun in March 2022, the vast amphitheater restoration project is on hold until autumn 2026. The 3rd phase of restoration work (arena renovation) will begin in the 2nd half of 2026.

L’événement Visite thématique Le chantier du siècle Saintes a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge