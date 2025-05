Visite thématique Le jardin médiéval – Loches, 7 juin 2025 11:00, Loches.

Plongez dans un havre de verdure au cœur de la Cité royale avec une visite thématique dédiée à son jardin d’inspiration médiévale, situé dans la forteresse. Véritable poumon vert du site, ce jardin invite à un voyage sensoriel et historique, où nature et patrimoine se rencontrent.

Sur réservation.

Donjon

Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 19 18 08 citeroyaleloches@departement-touraine.fr

English :

Immerse yourself in a haven of greenery in the heart of the Cité Royale with a themed tour of its medieval-inspired garden, located in the fortress. A veritable green lung for the site, this garden invites you on a sensory and historical journey, where nature and heritage meet.

Reservations required.

German :

Tauchen Sie ein in eine grüne Oase im Herzen der Cité Royale mit einer Themenführung, die dem mittelalterlichen Garten der Festung gewidmet ist. Der Garten ist die grüne Lunge der Anlage und lädt zu einer sinnlichen und historischen Reise ein, bei der sich Natur und Kulturerbe begegnen.

Reservierung erforderlich.

Italiano :

Immergetevi in un’oasi di verde nel cuore della Città Reale con un tour tematico del suo giardino di ispirazione medievale, situato nella fortezza. Vero e proprio polmone verde del sito, questo giardino invita a un viaggio sensoriale e storico, dove natura e patrimonio si incontrano.

Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Sumérjase en un remanso de verdor en el corazón de la Ciudad Real con una visita temática a su jardín de inspiración medieval, situado en la fortaleza. Verdadero pulmón verde del lugar, este jardín le invita a un viaje sensorial e histórico, donde naturaleza y patrimonio se dan la mano.

Reserva obligatoria.

