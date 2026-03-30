Visite thématique le meilleur char de la Seconde Guerre mondiale

1043 route de Fontevraud Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-13

À l’occasion des vacances de Pâques, le musée des Blindés propose une série de visites guidées thématiques, idéales pour toute la famille.

Ces visites permettent au public de plonger dans l’histoire des blindés à travers des objets du quotidien et des véhicules emblématiques.

Un moment interactif pour petits et grands

Ces visites sont spécialement conçues pour captiver le jeune public. Des objets d’époque sont présentés aux enfants qui peuvent les manipuler pour mieux comprendre le quotidien des soldats à bord des blindés. C’est une occasion unique de s’immerger dans l’histoire de façon ludique et pédagogique.

Ne manquez pas cette occasion de (re)découvrir l’histoire des blindés et de partager un moment inoubliable en famille !

La visite le meilleur char de la Seconde Guerre mondiale

Une question revient sans cesse quel est le meilleur char de la Seconde Guerre mondiale ? Mais suffit-il d’avoir le canon le plus puissant et le blindage le plus épais pour mériter ce titre ? L’histoire est bien plus nuancée… Entre performances au combat, fiabilité mécanique, facilité de production, capacité de transport et d’entretien, de nombreux critères entrent en jeu. Venez découvrir pourquoi le “meilleur char” n’est peut-être pas celui que l’on croit.

PRECISIONS HORAIRES

Du 13/04 au 30/04/2026 du lundi au vendredi de 11h30 à 12h15 et de 15h30 à 16h15. .

1043 route de Fontevraud Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 69 95 contact@museedesblindes.fr

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English :

For the Easter vacations, the Musée des Blindés is offering a series of themed guided tours, ideal for the whole family.

L’événement Visite thématique le meilleur char de la Seconde Guerre mondiale Saumur a été mis à jour le 2026-03-27 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME