Visite thématique Léopoldine une vie brève et intense VILLEQUIER Rives-en-Seine

Visite thématique Léopoldine une vie brève et intense

VILLEQUIER Quai Victor Hugo Rives-en-Seine Seine-Maritime

Début : 2026-02-22 14:30:00

fin : 2026-02-22 15:30:00

2026-02-22

Venez découvrir la vie foisonnante de Léopoldine Hugo, fille aînée de l’écrivain Victor Hugo, morte seulement à l’âge de 19 ans.

Visite tout public, accompagnée d’un médiateur culturel, sur réservation. .

VILLEQUIER Quai Victor Hugo Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 56 78 31 museevictorhugo@seinemaritime.fr

